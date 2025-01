En Soledad, "Los Güeros" sobreviven a inundación y pandemia

Ubicada en la calle Zaragoza número 205-A, en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, la tienda de abarrotes "Los Güeros" opera ininterrumpidamente desde hace 70 años.

Simona Vallejo, propietaria del establecimiento, explicó que el local fue atendido durante muchos años por ella y su esposo, Arnulfo Ramírez Gutiérrez. Sin embargo, contó que la idea del negocio surgió de su suegra, quien, enviudada, decidió vender sus vacas para invertir en la tienda. Posteriormente, su suegra falleció y su esposo se hizo cargo.

Relató que a los 19 años se casó con el señor Arnulfo y entró a trabajar en la tienda; es decir, hace 67 años, pues actualmente tiene 86.

Su esposo falleció años atrás y, debido a su edad, ahora se hace cargo de la tienda uno de sus doce hijos, Arnulfo Ramírez Vallejo.

Detalló que en 1955 la tienda sufrió pérdidas tras una inundación registrada en la zona, llevándose toda la mercancía; sin embargo, esto no los venció, pues a pesar de ello pudieron salir adelante.

En aquel tiempo, su esposo le contó que los proveedores les apoyaron dándoles facilidades de crédito, derivado de la tragedia.

"Para surtir batallábamos, nomás que antes fiaban los proveedores, nos daban facilidades. Cuando se vino la inundación, yo todavía no me casaba, pero mi esposo me platicó".

También contó que, aunque procrearon doce hijos, de los cuales, solo diez viven actualmente, a todos trataron de darles la oportunidad de estudiar; sin embargo, solo uno de ellos continuó con el negocio y lo ha sacado adelante después de que ella ya no pudo hacerse cargo.

Ahora Arnulfo está al frente del establecimiento y considera que, además de una buena administración, el trato al cliente y el precio de los productos, son fundamentales.

"Se ha mantenido -dijo- la tienda gracias a que le echamos ganas, a que hacemos todo lo posible por tener buenos precios para la clientela y un trato amable."

Aunque el incremento en el precio de muchos productos actuales no es el mismo que el de hace 50 años, en donde una familia podía surtir una buena despensa con 200 pesos, ahora, para comprar los productos más esenciales, deben gastar como mínimo mil pesos, pero en la tienda han tratado de mantener los productos al alcance de todos.

"Antes era muy ecológico todo; no había empaques ni bolsas, era todo en papel estraza o periódico. Las básculas eran de balanza; antes todo se vendía a granel, el aceite, las pastas, la manteca, el frijol, el arroz".

Pese a la competencia en el mercado entre los grandes supermercados o cadenas comerciales, dijo que la tienda se ha caracterizado por ofrecer los productos a precios muy accesibles.

"La estrategia que sigo para no tener precios caros es ir a buscar, porque si me quedo aquí a que me surtan todo, pues me sale muy caro. Mi lema es: ahorre su dinero y compre con el güero", señala.

Lamentó que ahora también deben invertir no solo en el surtido de la mercancía, sino también en permisos ante el municipio, de funcionamiento, de Protección Civil y Ecología. Años atrás no había tanto requerimiento, aunado a que señala que hay muchas personas que se dedican al ambulantaje y ellas no pagan lo que un negocio establecido.

Por último, dijo que, aunque hay negocios que se vieron afectados por la pandemia, en el caso de la tienda fue lo contrario, ya que muchas familias prefirieron surtir su despensa en este local.