logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Abren investigación por golpiza afuera del antro Quack Quack

La FGE confirmó que la víctima sufrió traumatismo craneoencefálico y que el caso se persigue de oficio.

Por Rubén Pacheco

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Fiscalía abrió carpeta penal.

Fiscalía abrió carpeta penal.

Ya se inició una carpeta de investigación penal por la golpiza que recibió un hombre, a las afueras del antro Quack Quack, ubicado en la calle Independencia del Centro Histórico de la capital potosina.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la Policía de Investigación (PDI) acudió al hospital donde recibe atención médica, a fin de tomar su declaración y recabar indicios.

Precisó que, derivado de la primera recopilación de información de la PDI, se estableció que a causa de los golpes recibidos por varias personas afuera del establecimiento, sufrió un traumatismo craneoencefálico

La fiscal general explicó que derivado de la clasificación de las lesiones, es decir, si corresponden a agravios que ponen en riesgo la vida, se persigue de oficio por parte del Ministerio Público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro

Tras incidente, autoridades aseguran que mantienen vigilancia en el Centro Histórico

En entrevista, subrayó que ya existe una línea de investigación sobre los responsables del ataque, pero aclaró que la víctima no fue agredida por personal del establecimiento. 

"Ayer fue de hecho la Policía de Investigación. Derivado de la misma lesión que presenta, es un traumatismo craneoencefálico derivado de golpes (...) requerimos la declaración del muchacho", complementó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP
Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP

Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP

SLP

El Universal

Fue reportado desaparecido en Lomas 3ª Sección.

Placas mundialistas avanzan en el Congreso
Placas mundialistas avanzan en el Congreso

Placas "mundialistas" avanzan en el Congreso

SLP

Pulso Online

Propuesta del Ejecutivo fue avalada en comisión.

Aispuro Cárdenas se defiende tras difusión de fotos con políticos
Aispuro Cárdenas se defiende tras difusión de fotos con políticos

Aispuro Cárdenas se defiende tras difusión de fotos con políticos

SLP

Ana Paula Vázquez

Aseguró la imparcialidad del INE-SLP y defendió el diálogo con "todos los actores políticos"

En 2025, registran 150 robos contra empresas de Zona Industrial
En 2025, registran 150 robos contra empresas de Zona Industrial

En 2025, registran 150 robos contra empresas de Zona Industrial

SLP

Martín Rodríguez

La Unión de Usuarios presentó este martes la estrategia de seguridad en conjunto con distintas corporaciones