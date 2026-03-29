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Abundan conflictos en empresas de seguridad

Por Samuel Moreno

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Abundan conflictos en empresas de seguridad

El sector de la seguridad privada se ha convertido en uno de los principales focos rojos en materia laboral en la entidad, al concentrar una proporción significativa de las más de 18 mil solicitudes de conciliación registradas durante el último año.

La titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado, Cecilia Senllace Ochoa Limón, advirtió que este tipo de empresas aparece de manera recurrente entre las que generan más conflictos, una situación que no se limita a la capital potosina, sino que también se extiende a diversos municipios del interior del estado.

Explicó que la dinámica propia del sector, marcada por una alta rotación de personal, propicia condiciones laborales inestables que derivan en inconformidades frecuentes, principalmente relacionadas con despidos que los trabajadores consideran injustificados.

A ello se suman los conflictos por el pago de finiquitos, que figuran entre las principales causas por las que el personal acude a solicitar intervención de la autoridad laboral, lo que evidencia prácticas que continúan generando tensiones entre empleadores y trabajadores operativos.

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Si bien algunos casos pueden resolverse en tiempos breves mediante convenios —incluso en lapsos de hasta 15 minutos—, la constante llegada de solicitudes refleja un problema de fondo que mantiene bajo presión la capacidad de atención del organismo conciliador.

Ante este panorama, Ochoa Limón señaló que ya se trabaja de manera coordinada con organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco, así como con otras cámaras, a fin de atender esta problemática que ha sido identificada como prioritaria. Adelantó que el tema será abordado en la próxima junta de gobierno del Centro.

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