Acapara el Verde 90% de sanciones

Partidos políticos en San Luis Potosí fueron sancionados con 1 millón 939 mil 675 pesos por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de precampaña del proceso electoral 2023-2024, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sanciones y montos aplicados a partidos

Más de 90% del monto corresponde al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que acumula 1 millón 829 mil 444 pesos en penalizaciones derivadas de omisiones en el reporte de gastos, inconsistencias contables y fallas en fiscalización.

Entre las sanciones más altas al Verde destacan reducciones a su financiamiento por 726 mil 180 pesos —confirmada tras impugnación en el expediente SM-RAP-54/2024—, así como montos por 459 mil 824.72, 306 mil 357.14 y 222 mil 557.38 pesos, además de otras penalizaciones menores y una multa.

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El resto de las sanciones se distribuyen en montos considerablemente menores: Movimiento Ciudadano con 95 mil 144.6 pesos; Morena con alrededor de 8 mil pesos —uno de ellos confirmado tras el recurso SM-RAP-55/2024— y el Partido del Trabajo con 6 mil 700 pesos por omisiones en gastos de propaganda.

Detalles de irregularidades y consecuencias

Las irregularidades detectadas incluyen omisiones en la comprobación de gastos, inconsistencias en reportes financieros y uso indebido de recursos en precampañas para diputaciones locales y ayuntamientos, clasificadas por la autoridad como faltas de forma y de fondo.

La resolución INE/CG377/2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación, no contempla sanciones para PAN, PRI, PRD ni partidos locales.

Las penalizaciones se aplicarán mediante descuentos al financiamiento público. Los recursos serán canalizados al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), conforme a la normativa electoral.