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Son veinteañeros quienes más se accidentan con motos: C.R.

El uso de este transporte ha crecido considerablemente

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Son veinteañeros quienes más se accidentan con motos: C.R.
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      Más de siete accidentes graves de motociclistas se registran en la zona metropolitana, con jóvenes de entre 20 y 25 años y menores de edad entre las personas involucradas, informó Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdelegado de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí, quien advirtió sobre la imprudencia al conducir estos vehículos.

      Cruz Roja alerta sobre imprudencia y aumento de accidentes

      El subdelegado señaló que el uso de motocicletas ha crecido en los últimos meses y estimó que el incremento podría superar el 30 por ciento que había referido anteriormente. Ante esta situación, indicó que busca impulsar la certificación y capacitación de motociclistas, para lo cual ya conversó con María Guillermina Alvarado Moreno, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

      Preocupación por menores de edad y jóvenes involucrados

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      Cerecero Sánchez manifestó su preocupación por la participación de menores de edad en estos accidentes, pues señaló que hay adolescentes que ya conducen motocicletas y lo hacen de manera imprudente. Añadió que los jóvenes adultos, principalmente de entre 20 y 25 años, también figuran entre las personas involucradas en este tipo de emergencias.

      "El tema de las motos, de que se pueda certificar y se pueda capacitar a los motociclistas porque las motos han ido en un crecimiento (...) hay mucho jovencito que ya agarra la motocicleta y es muy imprudente", comentó.

      Ante el aumento en el uso de estos vehículos, el representante de la institución consideró necesario avanzar en la capacitación y certificación de quienes los conducen, como una medida para fomentar una conducción responsable y reducir los riesgos de accidentes en la zona metropolitana.

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