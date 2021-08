Achacan a Balderas el mal uso de autos del Legislativo local

Marco Antonio Balderas Álvarez, coordinador de Servicios Internos del Congreso del Estado, es el único responsable del auto propiedad del Poder Legislativo, que se ha visto involucrado en diversos hechos delictivos, señaló Vianey Montes Colunga, diputada presidente de la Diputación Permanente.

La congresista independiente agregó que el funcionario, quien recientemente fue suspendido de forma temporal para las investigaciones administrativas, decidirá pronunciarse o deslindarse de lo suscitado.

En entrevista, informó que Balderas Álvarez es la persona encargada del manejo, administración y resguardo de los automóviles del Congreso del Estado, función que incumplió al hacer uso indebido de los mismos.

Montes Colunga conminó a la Contraloría Interna y a la Fiscalía General del Estado (FGE), a agilizar las investigaciones al respecto, con el objetivo de esclarecer las irregularidades y deslindar responsabilidades.

"Creo que esta persona debería de agilizar y prestarse más a esclarecer este tema, porque nosotros prácticamente ya nos vamos y no me gustaría que quedara esta mancha en el Congreso por alguien que no supo hacer bien su trabajo", remató.