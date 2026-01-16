Aclara CFE muerte de un trabajador
El hombre que falleció mientras desarrollaba un trabajo y sufrió una descarga eléctrica, no era trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, sino de una empresa privada, informó la paraestatal este jueves por la tarde.
Según la propia dependencia federal, luego de que se dio a conocer en medios locales un incidente en el que una persona perdió la vida "el trabajador que sufrió, de manera lamentable ese accidente, no está contratado por la CFE. Está adscrito a la plantilla de Sathie S.A de C.V., empresa contratada por la Comisión para realizar el reemplazo de un poste en mal estado.
El accidente se derivó de un contacto eléctrico en media tensión, lo que provocó la caída del trabajador de la empresa sobre la azotea de una vivienda y penosamente perdió la vida.
En el instante del accidente, no había personal de la CFE presente. Los trabajos fueron programados bajo las licencias, permisos y registros correspondientes ante las autoridades que los otorgan.
La CFE precisó que, el 14 de enero del año en curso, al lugar del percance se presentaron la Policía Municipal, Estatal y Ministerio Público del Estado de San Luis Potosí, para realizar las investigaciones correspondientes del caso.
Asimismo, personal de la Comisión, en coordinación con los representantes de la empresa contratista, acudieron al sitio para brindar los apoyos necesarios a los familiares del trabajador fallecido; se llevará a cabo la investigación administrativa para determinar la causa raíz, deslindar responsabilidades y evitar su recurrencia.
