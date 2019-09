Acoso laboral, discriminación y falta de oportunidades sufren miles de madres solteras en SLP

Acoso en el ámbito laboral, discriminación y falta de oportunidades, son algunas de las situaciones que padecen 200 mil madres solteras en San Luis Potosí, según datos del Inegi, lamentaron integrantes de la Alianza de Madres Solteras en Acción A.C. (AMAS).

En rueda de prensa, las integrantes de la Organización no gubernamental (ONG), detallaron que, de la referida cifra 48 mil 007 son mujeres tienen de 10 a 20 años, lo cual representa una problemática para el estado.

Expusieron que 33 de cada 100 mujeres solteras laboran en el sector informal, así como en ámbito doméstico, por lo cual, el acceso a prestaciones laborales de ley e incluso a un salario digno son precarias.

Consideraron que el estado que no ha implementado políticas públicas y programas, dirigidos a a las potosinas que como madres o tutoras solteras dirigen un hogar, pues se han reconocido necesidades distintas al común de las familias tradicionales.

Criticaron que, si bien desde 2011 entró en vigor la Ley de Protección de Madres, Padres, y Tutores Solteros para el Estado de San Luis Potosí, hasta el momento no se ha cumplido lo establecido en la misma.

"En estas 200 mil no se contemplan a las tutoras, o sea, mujeres que se hacen cargo de un menor de edad. No están en el padrón, pero eso ya le compete a una institución en particular", señalaron.