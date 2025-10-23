Activa Interapas pozos de reserva por nueva interrupción de “El Realito”
El acueducto suma catorce suspensiones en lo que va del año, señaló el organismo
SLP.- Durante la madrugada de este jueves, INTERAPAS detectó la falta de llegada de agua proveniente del sistema “El Realito” a los tanques de almacenamiento, por lo que se activó el protocolo de atención para garantizar el abasto en la zona sur-oriente de la ciudad.
A través de los pozos de reserva y los operativos de distribución con camiones cisterna, el organismo atiende a las colonias que dependen de esta fuente de suministro.
La última suspensión del acueducto se presentó el pasado 18 de septiembre, por lo que con esta suman catorce interrupciones en lo que va del año.
Para reportes o información sobre el servicio, los usuarios pueden comunicarse a la línea Acuatel 444 123 64 00 o consultar los canales oficiales de INTERAPAS.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Activa Interapas pozos de reserva por nueva interrupción de “El Realito”
Redacción
El acueducto suma catorce suspensiones en lo que va del año, señaló el organismo
Condena López Torres actos misóginos en movilización estudiantil
Ana Paula Vázquez
Consideró que son actitudes igual de violentas que la problemática que buscan visibilizar
Pide Gallardo garantizar acceso a la justicia a víctima de la UASLP
Rubén Pacheco
Se pronunció a favor de que la casa de estudios refuerce sus medidas de seguridad