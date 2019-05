Activos, tres incendios en la entidad

Tres incendios aún continúan activos, el de la Sierra de San Miguelito, Cerro de San Pedro y San Nicolás Tolentino, Teodoro Morales, suplente legal de la gerencia estatal de Conafor, aseguró que el incendio proveniente de Guanajuato quedó completamente liquidado, así como el de El Nacimiento en Rioverde, los cuales se mantienen en fase de vigilancia.

"En Cerro de San Pedro se encuentran activos dos puntos, y en San Nicolás Tolentino tres, pero el que demanda mayor estrategia es el de la Sierra de San Miguelito, el cual se está trabajando por la parte norte con las brigadas de Conafor, PC Estatal, Municipal, Sedena, Policía Estatal y voluntarios".

Dijo que llegaron más helicópteros, un M-I de la Fuerza Aérea, un Black Hawk de la Policía Federal, el del gobierno estatal y el de renta del Ayuntamiento capitalino.

Explicó que en el de Laguna de Santo Domingo, los puntos activos se encuentran muy aislados, por lo que entre hoy y mañana podrían quedar totalmente liquidados. Mientras que en El Nacimiento, los ejidatarios permanecen vigilando el perímetro.

El helicóptero rentado por el municipio realiza entre 60 y 80 descargas diarias, y el de traslado de personal 15 viajes al día, para acercar a los 222 brigadistas que se encuentran participando en los combates a los incendios.

El general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Guzmar Ángel González Castillo, Comandante de la 12/a Zona Militar, indicó que no se ha considerado declarar el Plan DN-III debido a que la emergencia no requiere de apoyo a la población civil, "en el caso de Villa de Reyes, se corría el riesgo de que pudiera llegar a algunas comunidades y se tomaron las medidas preventivas, las cuales fueron suficientes para no aplicarlo".