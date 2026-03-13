Actualiza Implan sus reglamentos

El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí realizó nuevas reformas a su Reglamento Interno y al Reglamento Laboral de sus empleados, luego de que instancias fiscalizadoras señalaran la necesidad de actualizar anualmente su marco normativo, de acuerdo con lo publicado el 5 de marzo de 2026 en el Periódico Oficial del Estado Plan de San Luis.

Las modificaciones buscan fortalecer la operación administrativa del organismo encargado de la planeación urbana del municipio, particularmente en materia de transparencia y responsabilidades institucionales.

Entre los cambios, se reformó el artículo 32 del Reglamento Interno para establecer que la Unidad de Transparencia deberá informar a la instancia competente cuando exista una probable responsabilidad por incumplimiento de obligaciones en acceso a la información pública.