Actuará Congreso conforme a la ley en caso de exdiputados vinculados a proceso

"El Congreso del Estado actuará conforme a la ley en los casos de ex diputados que sean vinculados a proceso por diversas causas, como fue el compromiso de las diferentes fuerzas políticas, ya que una de las exigencias principales de los ciudadanos es que haya justicia", señalaron los diputados Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Rolando Hervert Lara, Mauricio Ramírez Konishi y José Antonio Zapata Meraz.





Expresaron que las acciones de la autoridad no deben estar sujetas a factores políticos, sino con estricto apego a la ley.

Lo anterior, luego de que este 23 de octubre el ex diputado Mariano Niño fuera vinculado a proceso por un juez, quien luego de otorgar la duplicidad del plazo para que la defensa aportara pruebas de descargo, considerara insuficientes dichas aportaciones, por lo que el ex legislador deberá esperar a que en los siguientes cinco meses, la Fiscalía General del Estado complete las investigaciones y con base en ello, se le dicte sentencia por desviar recursos del erario.



El diputado Rolando Hervert Lara expuso que el Congreso del Estado siempre estará a favor de la ley y lo ha demostrado, sin dejarse llevar por señalamientos que no tienen fundamento, porque se debe actuar con seriedad y respeto a las personas.





Por su parte el diputado Mauricio Ramírez Konishi expuso que los legisladores deben ser imparciales en ese tema, actuando siempre con responsabilidad política, "todos indistintamente debemos apegarnos a lo que determinan las leyes".





El diputado Edson Quintanar señaló que desde el principio de la actual Legislatura, el compromiso de todos los integrantes fue no intervenir a favor de ningún ex diputado o actual legislador vinculado a proceso; dijo que los diputados no se dejan llevar por las denuncias mediáticas sino por las acciones de la autoridad.





"La percepción ciudadana es favorable cuando los legisladores no intervienen en acciones de la justicia, antes los gobiernos encubrían a los políticos pero ahora esa situación ya se acabó y estamos a favor de la aplicación de la ley", dijo.





El legislador José Antonio Zapata Meraz expuso que es importante que las investigaciones contra ex legisladores no sean vinculadas al tema político sino en hechos con apariencia de delito, al margen de partidos políticos y que se garantice el proceso de acusación y defensa. "Nosotros observaremos de que no haya persecución sino procesos pulcros apegados a derecho".