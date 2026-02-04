Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se logró un acuerdo para concretar dos obras de infraestructura urbana prioritarias para la capital, enfocadas en mejorar la movilidad y desahogar puntos críticos de congestionamiento.

Galindo detalló que uno de los proyectos confirmados es la salida al norte de la ciudad, en la zona de El Saucito, donde ya se dio la instrucción de iniciar la integración del proyecto técnico, debido a que existen dos propuestas que serán unificadas para avanzar en una sola obra.

Señaló que el gobernador ya dio el "banderazo" para comenzar con el proceso administrativo, incluyendo la licitación de proyectos ejecutivos, como parte del arranque formal del desarrollo de la obra.

El segundo proyecto acordado corresponde a la salida a Guadalajara, donde, dijo, existe una problemática constante. En este punto, el plan definido es construir un puente elevado que conecte el Periférico para facilitar el tránsito desde la zona de Villa Magna hacia la Zona Industrial, lo cual calificó como una solución importante para la ciudad.

Añadió que el Ayuntamiento también participará en este proyecto y, además, realizará mejoras en la salida a Guadalajara aprovechando el desnivel ya existente en la zona.

El edil adelantó que durante la reunión también se planteó la posibilidad de que Estado y Municipio trabajen juntos en la rehabilitación del Parque de Morales, proyecto que, dijo, se mantiene en análisis y podría confirmarse en los próximos días.

"Salvar Morales" fue uno de los temas puestos sobre la mesa, al señalar que es una petición recurrente de la ciudadanía y que ambas partes mostraron voluntad para sacarlo adelante.

Sobre la inversión total de las obras ya pactadas, Galindo estimó que el monto conjunto podría alcanzar entre 700 y 800 millones de pesos, lo que consideró una cifra relevante, ya que desde hace tiempo no se destinaba una cantidad de esa magnitud de manera coordinada entre ambos niveles de gobierno.

Respecto a cómo se dividirán los recursos, explicó que la repartición aún dependerá de aspectos técnicos y administrativos, como qué instancia licitará cada parte, lo cual será revisado en coordinación con la Seduvop.

Finalmente, Galindo afirmó que con este acuerdo se mantiene el objetivo de que la obra del Saucito pueda iniciar en los próximos meses, posiblemente entre mayo y junio, y que antes se llevará a cabo un proceso de socialización con los vecinos, quienes dijo ya se encuentran convencidos del proyecto.

Agregó que el arranque se dará después de las festividades tradicionales del Saucito, periodo en el que incluso se contempla una sesión de Cabildo relacionada con la declaratoria de patrimonio cultural del estado.