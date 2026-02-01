Obras 2026, sin definir: Seduvop

Si bien el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos han sostenido reuniones para la ejecución de obras de infraestructura, todavía no existe nada definido, aclaró Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Desde que ambos gobernantes dialogaron sobre los proyectos de ejecución para este ejercicio 2026, ninguno de los dos ha precisado en qué consistirán las obras y dónde se ubicarán. Sin embargo, se presume que una de ellas será el paso a desnivel en el barrio del Saucito.

Vargas Tinajero refirió que, aunque no hay nada definido, las intervenciones de obra pública se realizarían en colonias del poniente y norte de la capital potosina, así como la edificación de puentes en el Circuito Potosí o Anillo Periférico.

Así como lo realizó el gobernador del estado, la funcionaria estatal adelantó que en próximas fechas sostendrá reuniones con autoridades del ayuntamiento capitalino, a fin de conocer los planteamientos existentes.

