"Es conciliar. Si hay unos pagos por hacer, se van a tener que hacer", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado sobre los adeudos que demanda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) al Poder Ejecutivo.

Este lunes, Torres Sánchez se reunió con el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y el secretario Federico Arturo Garza Herrera, ambos de la UASLP, a fin de abordar diferentes temas, sin embargo, no se precisaron los mismos.

El funcionario estatal refirió que, luego de sostener diálogo con los directivos universitarios, se estableció una "ruta" de seguimiento, consistente en que la próxima semana se conformará una mesa de trabajo, donde estarán presentes los encargados de finanzas de ambas instituciones.

#SLP | Acuerdan mesas de trabajo para adeudos Gobierno-UASLP

- "Si hay unos pagos por hacer, se van a tener que hacer", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez

Más información: ??https://t.co/THIDbRVwAu pic.twitter.com/VEVWFtrmw7 — Pulso Online (@pulso_mx) September 3, 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nosotros somos un estado que siempre va apostar al diálogo. Esto es así, siempre puede haber un punto de diferencias entre una entidad y otra, pero nada que pueda romper una relación, y menos, con nuestra casa de estudios", remató.