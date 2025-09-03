logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Acuerdan mesas de trabajo para adeudos Gobierno-UASLP

"Si hay unos pagos por hacer, se van a tener que hacer", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez

Por Rubén Pacheco

Septiembre 03, 2025 12:24 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

"Es conciliar. Si hay unos pagos por hacer, se van a tener que hacer", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado sobre los adeudos que demanda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) al Poder Ejecutivo.

Este lunes, Torres Sánchez se reunió con el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y el secretario Federico Arturo Garza Herrera, ambos de la UASLP, a fin de abordar diferentes temas, sin embargo, no se precisaron los mismos.

El funcionario estatal refirió que, luego de sostener diálogo con los directivos universitarios, se estableció una "ruta" de seguimiento, consistente en que la próxima semana se conformará una mesa de trabajo, donde estarán presentes los encargados de finanzas de ambas instituciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nosotros somos un estado que siempre va apostar al diálogo. Esto es así, siempre puede haber un punto de diferencias entre una entidad y otra, pero nada que pueda romper una relación, y menos, con nuestra casa de estudios", remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acuerdan mesas de trabajo para adeudos Gobierno-UASLP
Acuerdan mesas de trabajo para adeudos Gobierno-UASLP

Acuerdan mesas de trabajo para adeudos Gobierno-UASLP

SLP

Rubén Pacheco

"Si hay unos pagos por hacer, se van a tener que hacer", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez

Interapas, ineficiente: Gámez plantea nuevo modelo de agua en Soledad
Interapas, ineficiente: Gámez plantea nuevo modelo de agua en Soledad

Interapas, ineficiente: Gámez plantea nuevo modelo de agua en Soledad

SLP

Pulso Online

El diputado ademas anunció la creación de una mesa de trabajo con el rector de la UASLP

No prevé Galindo acudir a Banobras para financiamiento
No prevé Galindo acudir a Banobras para financiamiento

No prevé Galindo acudir a Banobras para financiamiento

SLP

Rolando Morales

"Hasta este momento hemos podido salir adelante con lo que tenemos", expresó

Inician Gallardo y empresarios de SLP gira en Japón
Inician Gallardo y empresarios de SLP gira en Japón

Inician Gallardo y empresarios de SLP gira en Japón

SLP

PULSO

Miembros de la iniciativa privada potosina conocieron a sus pares de JETRO