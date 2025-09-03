logo pulso
CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

GRAN FIESTA FAMILIAR DEL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
Familias socias del Club Campestre de San Luis vivieron una mañana de acción, energía desbordante y feliz convivencia durante la tradicional Carrera Atlética “Color Run” 3 y 5 k.

El evento que se realizó con éxito y formó parte de los eventos del 65 Aniversario del mismo Club, reunió a expertos atletas, quienes demostraron su preparación, condición y habilidad en la justa deportiva.

En una atmósfera de gran colorido, los más perseverantes corredores cruzaron la meta en sus tiempos records y recibieron sus trofeos de campeones en las diferentes categorías.

Así, en la celebración de premiación, el Consejo de Administración del Club Campestre reconoció el esfuerzo y entrega de los socios y los cientos de deportistas que participaron y quienes recibieron una medalla 

Emocionados, las gacelas recibieron prolongadas ovaciones de la selecta concurrencia.

La carrera se convirtió en una gran celebración.

