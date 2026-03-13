Acumulación de basura ha provocado 6 incencios
La acumulación y quema de basura ha provocado al menos seis incendios en lo que va del año en el municipio de Villa de Pozos, donde autoridades municipales han detectado cuatro tiraderos clandestinos y buscan identificar a los responsables.
La concejal presidenta, Patricia Aradillas Aradillas, informó que el ayuntamiento ha activado operativos para ubicar a quienes generan estos puntos de acumulación de residuos, que además de afectar el entorno han provocado incendios y constantes molestias entre habitantes.
Este jueves se detectó un incendio en el área del Camino a los Borregos, el cual ya fue controlado. La diputada con licencia señaló que existe la sospecha de que algunos de estos siniestros podrían ser provocados por particulares e incluso por recolectores voluntarios.
"Creemos que son particulares inclusive me atrevo a decir que pudieran ser los mismos recolectores voluntarios quienes están provocando estos incendio", señaló.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP
Redacción
Plantean penas de 3 a 6 años.
Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP
Redacción
Van 53 incendios en el estado, 35 en la región centro.
"Plan B" de Sheinbaum "balconea" a las y los diputados de SLP
Pulso Online
Cada congresista cuesta a los potosinos más de 12 millones de pesos anuales y son 27