Acumulación de basura ha provocado 6 incencios

La acumulación y quema de basura ha provocado al menos seis incendios en lo que va del año en el municipio de Villa de Pozos, donde autoridades municipales han detectado cuatro tiraderos clandestinos y buscan identificar a los responsables.

La concejal presidenta, Patricia Aradillas Aradillas, informó que el ayuntamiento ha activado operativos para ubicar a quienes generan estos puntos de acumulación de residuos, que además de afectar el entorno han provocado incendios y constantes molestias entre habitantes.

Este jueves se detectó un incendio en el área del Camino a los Borregos, el cual ya fue controlado. La diputada con licencia señaló que existe la sospecha de que algunos de estos siniestros podrían ser provocados por particulares e incluso por recolectores voluntarios.

"Creemos que son particulares inclusive me atrevo a decir que pudieran ser los mismos recolectores voluntarios quienes están provocando estos incendio", señaló.

