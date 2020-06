Acusa regidora a su homólogo de violencia política de género

"No queremos que exista una víctima más de violencia política", señaló la regidora Verónica Rodríguez Hernández, al denunciar que hace unos días el secretario de la comisión de Gobernación, Alfredo Lujambio Cataño, violentó el ejercicio de la regidora como presidenta de dicha comisión.

"EL lunes pasado mi compañero secretario de la comisión de Gobernación, mi compañero hombre, el regidor Alfredo Lujambio Cataño, me quiso violentar en el ejercicio de mi función como presidenta de la comisión de Gobernación, y así lo hizo por que elaboró una convocatoria, la firmó y convocó a integrantes de la comisión refiriéndose a mi ausencia, misma que no pudo el comprobar y que, con comportamientos reiterados, ha tratado de llevar una sesión legal, me considero violentada", señaló.

La regidora manifestó que al realizarse la convocatoria a una sesión ilegal se vio violentada en sus derechos, por lo que pidió que de forma urgente se activen los protocolos de violencia política en razón de género.

"Le pido a la instancia de las mujeres que actué en este tema, y también solicitó que la Comisión de Derechos Humanos también actué al respecto", manifestó.