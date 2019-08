Acusan a diputado Mario Lárraga de "moches" obligatorios en agravio de ex asesora

La denunciante, cuyo nombre es mantenido en reserva por la asociación civil, señala que "existen manejos muy extraños y turbios en la forma de pagarle a la gente de parte del diputado y quien maneja los sobres con dinero es una persona de nombre Carlos... que es el brazo derecho del diputado".

En la página http://m.ciudadanosobservando. org.mx/news/ex-asesora-de- mario-larraga-denuncia-le- quitaba-la-mitad-de-su-sueldo/ la quejosa describe que en una tarjeta de Banorte se le depositaban 25 mil pesos mensuales, de los cuales solo debía usar 10 mil 600 y el resto entregarlo en efectivo al operador de Lárraga Delgado.

Aparentemente, el despido de la asesora se dio en Junio pasado a consecuencia de que ella reclamara los irregulares descuentos a su sueldo.

En el mismo reporte, la ex trabajadora señala a personas dadas de alta como asesores legislativos pero que "en realidad no trabajan", incluyendo a un ex dirigente del desaparecido Partido Encuentro Social, de nombre Julio César.

Ciudadanos Observando también recuerda al menos dos señalamientos de acoso sexual contra el legislador en el curso de un año, uno de parte de una ex trabajadora de nombre Lucía, y otro en el que se nombra a la actual diputada del Partido del Trabajo (PT), Paola Arreola.

