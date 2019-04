Acusan a extesoreros de millonario desfalco

Por un presunto desfalco millonario de la administración municipal pasada usando el nombre de un trabajador dado de baja, la síndico municipal de la capital Alicia Nayeli Vázquez Martínez presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a los datos presentados este jueves por el oficial mayor, Óscar Valle Portilla, los tesoreros de la administración pasada sustrajeron alrededor de 22 mil pesos por quincena a nombre de un ex trabajador, quien laboró durante el trienio de Mario García Valdez y fue despedido, pero en el gobierno siguiente fue dado de alta sin darse cuenta.

Explicó que en un periodo de 61 quincenas, los tesoreros municipales de la capital Jesús Emmanuel Ramos Hernández y Reynaldo Martínez Tovar sustrajeron una cantidad mayor a 53 millones de pesos en tres años de administración de trabajador dado de baja e "incluido" en la nómina para justificar el uso del dinero.

En lo que se denominó la presentación de la "Nómina Maestra", el funcionario municipal informó que ambos tesoreros reportaron como pagado el dinero a un trabajador que misteriosamente no se presentaba a cobrar su nómina.

De acuerdo a las investigaciones iniciales, los funcionarios de la administración municipal pasada acumulaban los reportes de pagos en efectivo, pero ese dinero nunca fue a dar a los bolsillos del ex trabajador despedido.

El tesorero Rodrigo Portilla explicó que en la primer quincena el trabajador despedido fue reportado con una percepción de 22 mil pesos en efectivo. Obviamente no pasó a cobrar el recurso y en la segunda quincena la Tesorería reportó la deuda con el trabajador por 44 mil, pero la cantidad fue tomada en forma literal para sustraer entonces otros $44 mil. En la tercera quincena reportaron una deuda de 66 mil y así sucesivamente hasta completar más de 30 meses; el dinero de las arcas municipales era sustraído según el monto de la deuda, es decir en una cantidad exponencial en un efecto similar a la operación fraudulenta conocida como las pirámides.

¿CÓMO FUE EL PRESUNTO DESFALCO?

El Oficial Mayor explicó que en el periodo comprendido del 1 de Abril de 2013 al 30 de Septiembre de 2015, el empleado con número de nómina 13503, ostentó sueldo como "Director C", con una cantidad inicial de 40 mil 815 pesos y final de 44 mil 358.

El 6 de Octubre del 2015, se emitió un documento por la Dirección de Recursos Humanos, con Cinthya Armenta Meléndez como titular, como "aviso de baja", en el cual aparentemente finalizaba la relación laboral del empleado 13503 con la anterior administración, sin embargo, en dicho documento se aprecia la anotación a mano con la leyenda: "Cancelar baja folio 180486. Efectivo", es decir, formalmente no fue dado de baja y se procedió a hacer el pago de su sueldo en efectivo.

Durante dos años y medio, se emitieron pagos quincenales por concepto de sueldo a favor de dicho empleado con un acumulado por la cantidad de 53 millones 910 mil 948 pesos con 60 centavos. Esa millonaria suma equivale a lo que ganan al mes en conjunto más de 5 mil empleados del Ayuntamiento.

Valle Portilla explicó que a pesar de la existencia de la documentación que acredita una baja de empleado, esta no fue materializada, por el contrario, la Dirección de Recursos Humanos giraba la instrucción para que el pago del sueldo, desde la primer quincena de Octubre de 2015, se diera en efectivo en el área de Pagaduría y al no acudir el empleado, su sobre de nómina era devuelto a la caja general, es decir, a la Dirección de Ingresos.

Sin embargo, la emisión de la siguiente quincena era la nómina no cobrada más la correspondiente al periodo, lo que implica que cada quincena había un acumulado por sueldo no cobrado.

El funcionario municipal detalló que el procedimiento de la devolución de la nómina no cobrada, consistió en que el encargado de la pagaduría devolvía mediante oficio al entonces Tesorero Municipal, Jesús Emmanuel Ramos Hernández y posteriormente a Reynaldo Enrique Martínez Tovar, el dinero respectivo con copia al área de Recursos Humanos y quien acusaba el mismo documento era la Dirección de Ingresos, en razón de ser el área que tiene bajo su cargo la administración de la caja general y expedía un contra-recibo por la cantidad recibida.

No obstante la anterior, se subrayó que la caja general cancelaba el contra-recibo de manera inmediata, y no depositaba la nómina no cobrada lo que contablemente implica que el dinero no se recibió, "por lo tanto no ingresó a las arcas municipales y por el contrario, alguien se quedó con ese recurso, logrando así una bolsa acumulada de más de 53.9 millones de pesos, debido a estas acciones truculentas e irresponsables en las que incurrió la pasada administración", concluyó Valle Portilla.