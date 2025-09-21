logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aderiac pide igualdad de condiciones en revisión del T-MEC

El organismo advirtió que las compañías en México enfrentan mayores cargas que en EU y Canadá, lo que resta competitividad.

Por Samuel Moreno

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Aderiac pide igualdad de condiciones en revisión del T-MEC

Con el próximo inicio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac) en San Luis Potosí hizo un llamado a garantizar igualdad de condiciones entre empleadores mexicanos y estadounidenses, para evitar desventajas que puedan afectar la inversión y la competitividad del país.

Daniel Escobedo Uribe, titular de la organización, señaló que actualmente las empresas mexicanas enfrentan cargas más pesadas que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Estas no se limitan a impuestos, sino que incluyen modificaciones en condiciones laborales que impactan la productividad, aumentan los costos de la mano de obra y reducen la atracción de inversión extranjera.

Te puede interesar:
Habitantes de Villa de Pozos exigen priorizar servicios básicos sobre la feria regional

Por ello, Aderiac busca que los ajustes derivados de la revisión del T-MEC generen beneficios concretos para México y permitan un entorno más competitivo y justo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, el organismo subrayó la importancia de que los cambios contemplen el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que son un motor clave de la economía local y nacional.

"Lo que buscamos es que haya igualdad de condiciones, que se apoye el desarrollo de las PYMES y que las reglas de operación dentro del tratado permitan su crecimiento y no las limiten", enfatizó.

El gobierno federal abrió un periodo de 60 días de consulta pública para recibir opiniones y propuestas sobre el tratado, como parte de la evaluación mayor que se realizará en julio del próximo año. Empresarios, cámaras, organismos y ciudadanos podrán emitir sus observaciones, que serán consideradas en las mesas de análisis del T-MEC.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Van por reforestación en la Sierra de San Miguelito
Van por reforestación en la Sierra de San Miguelito

Van por reforestación en la Sierra de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco

La dependencia estatal recibirá 250 mil plantas endémicas y reporta la entrega de 350 mil árboles

Créditos hipotecarios se mantienen estables en Centro-Bajío: AMPI
Créditos hipotecarios se mantienen estables en Centro-Bajío: AMPI

Créditos hipotecarios se mantienen estables en Centro-Bajío: AMPI

SLP

Ana Paula Vázquez

Las tasas en bancos no han variado y se proyecta aumento en créditos para vivienda media, aunque persiste el déficit de casas económicas.

Repatrian a cientos de potosinos desde EU
Repatrian a cientos de potosinos desde EU

Repatrian a cientos de potosinos desde EU

SLP

Rubén Pacheco

El Gobierno estatal informó que más de 250 migrantes potosinos han sido repatriados y se espera la cifra oficial del INM y la SRE.

CEDH prepara informe y memorial para víctimas en SLP
CEDH prepara informe y memorial para víctimas en SLP

CEDH prepara informe y memorial para víctimas en SLP

SLP

Samuel Moreno

La titular Giovanna Itzel Argüelles confirmó que el informe está en fase final