Aderiac pide igualdad de condiciones en revisión del T-MEC

Con el próximo inicio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac) en San Luis Potosí hizo un llamado a garantizar igualdad de condiciones entre empleadores mexicanos y estadounidenses, para evitar desventajas que puedan afectar la inversión y la competitividad del país.

Daniel Escobedo Uribe, titular de la organización, señaló que actualmente las empresas mexicanas enfrentan cargas más pesadas que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Estas no se limitan a impuestos, sino que incluyen modificaciones en condiciones laborales que impactan la productividad, aumentan los costos de la mano de obra y reducen la atracción de inversión extranjera.

Por ello, Aderiac busca que los ajustes derivados de la revisión del T-MEC generen beneficios concretos para México y permitan un entorno más competitivo y justo.

Asimismo, el organismo subrayó la importancia de que los cambios contemplen el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que son un motor clave de la economía local y nacional.

"Lo que buscamos es que haya igualdad de condiciones, que se apoye el desarrollo de las PYMES y que las reglas de operación dentro del tratado permitan su crecimiento y no las limiten", enfatizó.

El gobierno federal abrió un periodo de 60 días de consulta pública para recibir opiniones y propuestas sobre el tratado, como parte de la evaluación mayor que se realizará en julio del próximo año. Empresarios, cámaras, organismos y ciudadanos podrán emitir sus observaciones, que serán consideradas en las mesas de análisis del T-MEC.