Aderiac pide igualdad de condiciones en revisión del T-MEC
El organismo advirtió que las compañías en México enfrentan mayores cargas que en EU y Canadá, lo que resta competitividad.
Con el próximo inicio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac) en San Luis Potosí hizo un llamado a garantizar igualdad de condiciones entre empleadores mexicanos y estadounidenses, para evitar desventajas que puedan afectar la inversión y la competitividad del país.
Daniel Escobedo Uribe, titular de la organización, señaló que actualmente las empresas mexicanas enfrentan cargas más pesadas que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Estas no se limitan a impuestos, sino que incluyen modificaciones en condiciones laborales que impactan la productividad, aumentan los costos de la mano de obra y reducen la atracción de inversión extranjera.
Te puede interesar:
Habitantes de Villa de Pozos exigen priorizar servicios básicos sobre la feria regional
Por ello, Aderiac busca que los ajustes derivados de la revisión del T-MEC generen beneficios concretos para México y permitan un entorno más competitivo y justo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, el organismo subrayó la importancia de que los cambios contemplen el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que son un motor clave de la economía local y nacional.
"Lo que buscamos es que haya igualdad de condiciones, que se apoye el desarrollo de las PYMES y que las reglas de operación dentro del tratado permitan su crecimiento y no las limiten", enfatizó.
El gobierno federal abrió un periodo de 60 días de consulta pública para recibir opiniones y propuestas sobre el tratado, como parte de la evaluación mayor que se realizará en julio del próximo año. Empresarios, cámaras, organismos y ciudadanos podrán emitir sus observaciones, que serán consideradas en las mesas de análisis del T-MEC.
no te pierdas estas noticias
Van por reforestación en la Sierra de San Miguelito
Rubén Pacheco
La dependencia estatal recibirá 250 mil plantas endémicas y reporta la entrega de 350 mil árboles
Créditos hipotecarios se mantienen estables en Centro-Bajío: AMPI
Ana Paula Vázquez
Las tasas en bancos no han variado y se proyecta aumento en créditos para vivienda media, aunque persiste el déficit de casas económicas.
Repatrian a cientos de potosinos desde EU
Rubén Pacheco
El Gobierno estatal informó que más de 250 migrantes potosinos han sido repatriados y se espera la cifra oficial del INM y la SRE.