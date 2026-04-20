Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias

Las lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron el cierre temporal de la tienda Adidas ubicada en la Plaza The Park.

De acuerdo con reportes, las precipitaciones generaron afectaciones al interior del establecimiento, lo que obligó a suspender actividades como medida preventiva.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, se desconoce el alcance de los daños materiales ocasionados por la filtración de agua.

Personal de la plaza y de la tienda se encuentra evaluando la situación para determinar cuándo podrán reanudar operaciones con normalidad.

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