Aditivos y autopartes presentan incremento, dicen los taxistas

Aunque en San Luis Potosí la gasolina se mantiene en precio, o por lo menos hasta ahora no presenta sobresaltos, las tarifas del servicio calculadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año anterior, cierran la posibilidad de financiar el mantenimiento de las unidades y es así como se va encareciendo la vida de los automóviles de alquiler, advirtió el presidente local del Movimiento Nacional Taxista, Crispín Segura.

Precisó que los automovilistas pagaban un aceite de cien pesos, pero los vehículos actuales exigen costear ahora un aceite sintético que cuesta trescientos pesos. Lo mismo sucede con las llantas que pueden costar hasta tres veces más que el valor representado para el pago del mismo producto en un Nissan Tsuru.

Explicó que los problemas con el taxismos se han multiplicado de sobremanera, porque incluso son ellos a quienes se les obliga a cumplir la ley, a pesar de que las empresas de transporte tienen las mismas obligaciones y sin embargo no se les hacen valer. Anunció que este martes tomaron una decisión para pedir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado piso parejo.

Dijo que eran solo para sacar la licencia, los taxistas tradicionales tienen que enfrentar una burocracia enorme porque se les exige un expediente completo y sin embargo, no hay manera de lograr que se haga un trabajo de registro de concesión en igualdad de circunstancias.

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Dijo que por lo general, aquellos que no cumplen con la ley y son favorecidos por el mismo sistema de la autoridad, son aquellos que tienen un trabajo de lunes a jueves o de 7 horas y compran un carro para explotarlo, de manera que no cumplen con la ley pero sí tienen que pagar además de llantas que cuestan el triple, un mantenimiento muy caro y un sistema computarizado también muy costoso, tienen además un problema todavía más grave, Por qué es la propia autoridad quien está encima de ellos.

Dijo que precisamente por ello, será este martes cuando tomen una decisión para determinar qué tipo de actividad van a desarrollar para hacerse valer.

Informó que por ejemplo presentaron una carta de petición de mesas de trabajo para lograr el piso parejo.