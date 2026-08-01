Aduanas y fisco complican proceso para donativos: MV

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El fisco y las aduanas están complicando el proceso para recibir donaciones, aseguró Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos.

Recordó que hay diversas iniciativas que se encuentran en manos de la Cámara de Diputados, con las que se pretende subsanar el problema que los bomberos se enfrentan para trabajar con el fisco y para el caso aduanero, que les exige determinados requisitos en el caso de la importación de donativos.

Agregó que desde que llegó a la presidencia del Patronato, era necesario revisar las áreas de oportunidad, y una de las

más importantes era que la procuración de recursos se abriera más hacia la parte industrial y la parte comercial.

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Dijo que hacen gestión por medio de las presidencias de las cámaras empresariales, cara a cara para solicitarles un apoyo pero también tratando de solicitarles la vía para que se les pueda ayudar porque el tema fiscal los mantiene en limitaciones.

El gasto operativo mensual de los bomberos ronda los 2 millones 700 mil pesos y los apoyos que proporcionan tanto el Gobierno del Estado como los gobiernos municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, se calculan en un aproximado de 1 millón 850 mil pesos, lo que abre un déficit que si tiene que ir sorteando.

Los bomberos trabajan con ocho estaciones que funcionan de manera itinerante, es decir en turnos de cuatro por cuatro estaciones, ubicadas en puntos estratégicos para lograr el alcance en caso de una emergencia

Todas las estaciones tienen sus vehículos y su personal pero todo servicio se apoya en la estación central. Una emergencia en la Zona Industrial ocurra el día en que se encuentra cerrada la estación de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), compromete el uso de los camiones cisterna y de rescate de la estación central de la avenida Mariano Jiménez.