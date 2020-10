Advierte Leal sobre riesgo de volver al semáforo rojo

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, señaló que el repunte de los casos de personas contagiadas y de fallecimientos "no nos están llegando de las escuelas ni tampoco de las fábricas en donde los patrones están aplicando medidas incluso más estrictas de las que señala la Secretaría de Salud, porque ellos tienen el particular interés de cuidar su fuente de ingresos. No; la mayoría de los casos que nos están llegando son de personas que relajaron su convivencia social asistiendo a reuniones de todo tipo, desde familiares hasta eventos masivos que se realizan en la clandestinidad".

Informó que ya existe incluso una oficina gubernamental dedicada a la identificación de bailes y otros eventos a los que se convoca a través de redes sociales, para evitar, en lo posible, que se lleven a cabo. Pidió el apoyo de la ciudadanía para seguir denunciando esta clase de eventos que por desgracia provocan que se incrementen las posibilidades de contagio de COVID-19.

Recordó que ya sé ha dialogado con el Arzobispado de San Luis Potosí para que colabore en hacer entender a los fieles que en esta temporada no se debe asistir a panteones los cuales están cerrados y tampoco a festividades populares como el día de San Judas Tadeo o el inicio de los rosarios a la virgen de Guadalupe.

También se llegó a un acuerdo para que restaurantes y restaurantes bares cierren a las 10 de la noche, con lo que se pretende, además, no aplicar la Ley Seca en el estado.

Leal Tovías expresó que el Gobierno del Estado y autoridades de otros niveles harán su parte en cuanto a prevención y sensibilización de la población a que limite su convivencia social, pero aclaró que el resto "le toca a la gente; todos debemos decidir hacer lo correcto para que no lleguemos al próximo mes e incluso a diciembre, con semáforo rojo".

Con el objetivo de que en San Luis Potosí no se declare el semáforo rojo en dos semanas más, el Gobierno del Estado enfocará sus esfuerzos en disminuir al máximo las actividades de convivencia social, incluyendo festividades religiosas como el Día de Muertos o el inicio de las visitas al santuario de Guadalupe.