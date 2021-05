Advierte Protección Civil por temperaturas de hasta 46ºC en la zona huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que, a partir de este martes 4 de mayo, podrían presentarse temperaturas de hasta 46 grados centígrados (46ºC) en la Huasteca potosina y hasta de 39 nueve grados (39ºC) en la zona Media, debido a una ola de calor que afecta el país.

En contraparte, el nuevo frente frío No. 55 recorre el norte y noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de rachas de viento de 60 a 70 km/h con tolvaneras en dichas regiones y el centro de la República Mexicana.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a estos fenómenos, para las próximas horas se espera para la entidad un cielo medio nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo. Ambiente frío a muy frío con heladas sobre sierras, y caluroso a muy caluroso por la tarde; así como viento de componente norte de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 60 a 70 km/h y tolvaneras.

La dependencia llamó a la población a tomar algunas medidas preventivas para evitar el llamado "golpe de calor", tales como evitar pasar mucho tiempo realizando actividades a la luz solar, no dejar personas ni animales dentro de vehículos con las ventanas cerradas debajo del sol, tomar muchos líquidos, aún y cuando no se tenga sed, extremar cuidados con los alimentos, tratando de no dejarlos sin refrigeración por mucho tiempo, entre otras.