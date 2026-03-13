logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten sobre golpes de calor en las escuelas

Por Leonel Mora

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Advierten sobre golpes de calor en las escuelas

Como en cada temporada de calor, en el ámbito educativo ya comienzan a circular las recomendaciones de la Secretaría de Educación del Estado (SEGE) y de Protección Civil para evitar golpes de calor en los planteles, especialmente en zonas del estado como el Altiplano y la Huasteca.

Además, se pide revisar el funcionamiento y actualización de las brigadas internas de protección civil y los protocolos para prevención de siniestros.

En prevención de golpes de calor, principalmente en las escuelas de nivel básico, las autoridades estatales recomiendan evitar la exposición prolongada al Sol; consumir, al menos, dos litros de agua al día; usar protector solar; vestir ropa liviana y de colores claros, incluso con preferencia sobre el uniforme escolar; permanecer en lugares frescos y ventilados, y usar prendas protectoras como gorras y sombreros.

En escuelas de regiones como el Altiplano o la Huasteca, el año pasado se tomó la decisión de suplir las clases presenciales por virtuales, aunque la decisión no estuvo libre de críticas debido a que, en muchas localidades, las y los estudiantes no tienen acceso a pantallas con conexión a internet para comunicarse con sus docentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por lo que respecta a prevención de incendios, Protección Civil del Estado supervisa constantemente los centros escolares para revisar si cuentan con extintores operables, rutas de evacuación, puntos de reunión a salvo, brigadas y otras medidas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP
    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP

    Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP

    SLP

    Redacción

    Plantean penas de 3 a 6 años.

    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP
    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP

    Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP

    SLP

    Redacción

    Van 53 incendios en el estado, 35 en la región centro.

    Plan B de Sheinbaum balconea a las y los diputados de SLP
    Plan B de Sheinbaum balconea a las y los diputados de SLP

    "Plan B" de Sheinbaum "balconea" a las y los diputados de SLP

    SLP

    Pulso Online

    Cada congresista cuesta a los potosinos más de 12 millones de pesos anuales y son 27

    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar
    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar

    Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar

    SLP

    PULSO

    En la casa muestra se explica que contarán con servicios básicos y áreas comunitarias