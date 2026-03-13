Advierten sobre golpes de calor en las escuelas

Como en cada temporada de calor, en el ámbito educativo ya comienzan a circular las recomendaciones de la Secretaría de Educación del Estado (SEGE) y de Protección Civil para evitar golpes de calor en los planteles, especialmente en zonas del estado como el Altiplano y la Huasteca.

Además, se pide revisar el funcionamiento y actualización de las brigadas internas de protección civil y los protocolos para prevención de siniestros.

En prevención de golpes de calor, principalmente en las escuelas de nivel básico, las autoridades estatales recomiendan evitar la exposición prolongada al Sol; consumir, al menos, dos litros de agua al día; usar protector solar; vestir ropa liviana y de colores claros, incluso con preferencia sobre el uniforme escolar; permanecer en lugares frescos y ventilados, y usar prendas protectoras como gorras y sombreros.

En escuelas de regiones como el Altiplano o la Huasteca, el año pasado se tomó la decisión de suplir las clases presenciales por virtuales, aunque la decisión no estuvo libre de críticas debido a que, en muchas localidades, las y los estudiantes no tienen acceso a pantallas con conexión a internet para comunicarse con sus docentes.

Por lo que respecta a prevención de incendios, Protección Civil del Estado supervisa constantemente los centros escolares para revisar si cuentan con extintores operables, rutas de evacuación, puntos de reunión a salvo, brigadas y otras medidas.