Aeropuerto de las Huastecas, en riesgo de no concretarse: Gallardo

SAN LUIS POTOSÍ, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Pese a ser un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la ampliación del Aeropuerto de Tamuín 2está en riesgo2 de no concretarse, luego de que la federación no destinó recursos para esta obra para 2023 y que el estado tampoco tiene presupuesto para ello, a pesar de ello dijo confiar en que a principios del próximo año pudieran venir remanentes derivado de las ganancias petroleras.

"La que está en riesgo ahorita es el Aeropuerto de Tamuín porque no se le asignó prespuesto, pero esperemos que se pudiera hacer algo con algún remanente que tenga la federación, pero eso ya tendrá que ser 100 por ciento federal", comentó.

No obstante, manifestó que de cualquier forma se ve un buen panorama económico para San Luis Potosí, siempre y cuando se mantengan los números de las remesas que llegan de los paisanos desde los Estados Unidos, así como el tema de los precios del petróleo para que se puedan cumplir los compromisos de la federación.

Añadió que el estado ha estado haciendo su parte y está pasando de poco más de 4 mil 600 millones a casi 8 mil millones de pesos su contribución al presupuesto total, lo que, de acuerdo a las fórmulas definidas, a nivel nacional implica un mayor aporte por parte de la federación, además de que se tendrán que gestionar los remanentes que haya por la venta de hidrocarburos.

Finalmente, puntualizó "eso es algo que se pudiera ver hasta el primer trimestre de 2023... si el barril de petróleo llega a venderse hasta en 100 dólares, eso representaría hasta 500 millones de pesos adicionales más para San Luis Potosí".