Afirma Gallardo que se ha recuperado la confianza ciudadana para denunciar delitos

Según cifras de la Fiscalía General del Estado actualmente se ha incrementado en un 20% las denuncias, lo cual es un reflejo de la recuperación de la confianza de la ciudadanía, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

"Anteriormente ya los delitos no se estaban denunciando y eso hacía daño, porque si agarraban al criminal no se le podía procesar, porque no tenía ninguna denuncia, hoy con este aumento, quiere decir que la gente empieza a confiar nuevamente en esta corporación que durante muchos años fue de las peores", aseguró.

Agregó que a pesar que la FGE se maneja con un criterio de autonomía, su gobierno promovió desde el comienzo las condiciones que permitieran revertir las condiciones de rezago tanto materiales como en equipamiento, y recuperar poco a poco la confianza en la institución.

Lo más importante era recuperar la confianza -atajó-, porque hay más denuncias, y con una institución y una corporación mejor equipada, se puede combatir al delito con mejores resultados.

Lo anterior durante la entrega de 50 vehículos y cinco ambulancias rotuladas a la fiscalía, en este sentido, el mandatario indicó que se acabaron los vehículos fantasmas de las policías ministeriales: "que no sabías si eran delincuentes o eran policías porque no estaban rotulados, nada más vehículos armados en las calles y se les confundía".