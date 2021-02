Afirma Rangel que decidió no acudir al Ceepac como una medida preventiva contra el covid

Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata a gobernadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que no acudió a registrarse de forma presencial por una cuestión preventiva frente a la Covid-19 y que no es obligatorio asistir.

Descartó que su inasistencia haya sido por temor a ser rechazada por morenistas.

"Si hubiera temor a un rechazo, pues no estás aquí y no haces el proceso. Es un proceso administrativo".

Negó que detrás de su postulación se encuentre el gobernador priista Juan Manuel Carreras López.

En compañía de representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), asumió que no se merma su estado de ánimo, pese a las continuas manifestaciones y pronunciamientos en su contra, por parte de un sector del morenismo de San Luis Potosí.

Rangel Martínez expuso que su proyecto de trabajo se enfocará en la cercanía con la ciudadanía, austeridad e inclusión "donde cabemos todos", aseveró.

Frente al rechazo de un sector de la militancia, refirió que buscará la unificación con un proyecto de transformación de San Luis Potosí.

"No son imposiciones. En Morena no hay imposiciones, si no hubieran esas voces, si no dejáramos que esa voces se escucharan no estaríamos hablando de las izquierdas", aseveró.

En conferencia de prensa en un restaurante del Centro Histórico, defendió que debe prevalecer la presunción de inocencia a su persona, esto, en referencia a los señalamientos de presuntas irregularidades de recursos públicos durante su función en la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.