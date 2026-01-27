Aispuro Cárdenas se defiende tras difusión de fotos con políticos

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, aseguró que su actuación se ha mantenido dentro de los principios de imparcialidad del organismo y defendió el diálogo con todos los actores políticos.

Esto, luego de la polémica por la difusión y eliminación de fotografías desde la cuenta oficial del INE en la entidad, en las que aparece acompañado de figuras políticas.

El funcionario negó haber utilizado el término "aliados estratégicos", frase que acompañó las imágenes publicadas en redes sociales oficiales, y explicó que se trata de una categorización interna en la descripción de reuniones.

Argumentó que el papel del INE es fungir como árbitro y generar espacios de interlocución con partidos políticos, autoridades, universidades y distintos sectores de la sociedad, sin exclusiones ni preferencias.

"No podemos tomar partido y decir, con él no me siento, con él no me tomo fotografía. Lo nuestro es generar espacios de diálogo. Somos árbitros, a eso nos dedicamos y lo seguiré haciendo", declaró.

En relación con el encuentro, el todavía delegado del INE explicó que acudió a un desayuno tras recibir una invitación de Pablo Gil Delgado, integrante de Movimiento Ciudadano, con la intención de saludarlo y ante la posibilidad de coincidir con Manuel Fajardo, titular de la Notaría Pública 37.

Añadió que no se trató de una reunión formal con los actores políticos presentes, sino de un saludo circunstancial y sostuvo que no existe impedimento para que un árbitro electoral conviva con actores de la vida pública.

En las imágenes mencionadas aparecen Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal del Partido Verde y padre del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona y Fabián Espinosa Díaz de León, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La controversia ocurre en un contexto de transición, ya que a partir del 1 de marzo la delegación del INE en San Luis Potosí tendrá un cambio de titular, luego de que Aispuro Cárdenas deje la Vocalía Ejecutiva local para asumir el mismo cargo en Baja California, como parte de una reconfiguración interna aprobada a nivel nacional.