Ajustan precio de pescados y mariscos acorde a la oferta
Los productos que más buscan son filete de pescado, mojarra, tilapia, camarón fresco y seco
La temporada de Cuaresma se ha convertido en un motor económico para pescaderías y expendios de alimentos en San Luis Potosí, donde la demanda de mariscos y sustitutos de carne, ha obligado a los comerciantes a ajustar precios y ampliar su oferta.
Según los vendedores de pescaderías del Mercado República e Hidalgo, los productos que más buscan los clientes son filete de pescado, mojarra, tilapia, camarón fresco y seco, así como surimi y medallones de atún. Para mantener competitividad, muchos negocios ofrecen promociones por kilos, combos familiares y preparaciones listas para consumo, combinando tradición y conveniencia.
Los precios reflejan la estrategia comercial: el filete de pescado oscila entre 140 y 180 pesos por kilo, la mojarra entera entre 90 y 120 pesos, y el camarón fresco puede llegar hasta los 260 pesos por kilo, mientras que el camarón seco se vende desde 220 pesos. Productos como surimi y medallones de pescado ofrecen alternativas más accesibles, entre 70 y 110 pesos por kilo, para atraer a todo tipo de clientes.
Comerciantes explican que la reducción del consumo de carne roja, sobre todo los viernes, ha llevado a un aumento sostenido en las ventas de mariscos, pero también a fluctuaciones de precios conforme se acerca Semana Santa. Esta adaptación refleja cómo los negocios locales se preparan para maximizar ventas sin descuidar la tradición religiosa.
Con la Cuaresma iniciando el 18 de febrero y extendiéndose hasta el 2 de abril, los potosinos encuentran en los productos del mar y sustitutos de carne opciones que combinan tradición, sabor y oportunidad de negocio para los comercios locales.
