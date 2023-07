“Al alcalde le faltó trabajo político”

La iniciativa municipal de establecer una mesa de diálogo con opositores al proyecto de paso deprimido junto al templo de El Saucito, fue calificada de “ociosa” por el regidor Arturo Ramos Medellín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien consideró que los residentes y comerciantes de la zona no abandonarán su postura radical.

“Ellos lo que quieren es aprovechar la mesa de diálogo para hacer algunas propuestas de obras paralelas en las calles del rumbo, pero no aceptan de manera alguna el paso a desnivel y de hecho, quieren que el recurso destinado a este proyecto se destine a obras menores, cosa que me parece que no estará alineada a la respuesta del Ayuntamiento”, explicó el edil.

Recomendó que el gobierno de la capital se enfoque en otros proyectos, como el de un puente en el cruce de la avenida Salvador Nava Martínez con Cordillera Himalaya.

Lamentó que se haya dado “un fuerte desgaste, porque a pesar de contar con las autorizaciones debidas y el ordenamiento de un juez, el alcalde tuvo que doblar las manos y ofrecer que la obra no se haga en tanto no exista consenso respecto a lo que las y los vecinos quieren. Esto, a pesar de que el consenso ciudadano mayoritario es que la obra es necesaria.