Villa de Pozos aporta más de lo que recibe: Fernández Martínez

Toda la información sobre el proceso de municipalización de la delegación de Villa de Pozos puede ser consultada en la página web institucional del Congreso del Estado, ya que el objetivo principal es que exista claridad, transparencia y apego a la legalidad en el procesamiento de la solicitud que hicieron los habitantes de la demarcación.

El diputado José Luis Fernández Martínez, aseguró que si se concretara la creación de este municipio, “tendría instituciones únicas, porque las que existen en el ayuntamiento de la capital no operarían dentro del territorio de Pozos”.

“Técnicamente puede haber muchas consideraciones y todas son muy respetables y todas están siendo analizadas... el fin superior que tenemos en esta discusión, es generar beneficios a las personas que habitan esa demarcación y que tienen una legítima intención de administrar sus recursos y su desarrollo de la manera que ellos consideren correcto”, expuso.

“Hay un documento -dijo- que emite el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en donde se manifiesta con mucha claridad cuáles serían las afectaciones económicas que se tendrían en una de sus partes, también las afectaciones al territorio, pero en la parte económica se advierte que hay una disminución en los ingresos del Ayuntamiento de alrededor de 450 millones de pesos”.

“Pero ahí también el propio ayuntamiento dice que los costos que tiene para otorgarle servicios (a la delegación), que de acuerdo a la calificación de los habitantes, no son servicios óptimos o bien calificados, gasta cerca de 300 millones. Entonces ahí hay una diferencia que pudiéramos advertir que Pozos está financiando una parte de la viabilidad de la capital”.

Expuso que “actualmente la Delegación tiene departamentos, como si fuera un ayuntamiento pequeño, que muchas de las ocasiones sirven para acomodar cuates que ni siquiera conocen la demarcación y que no tienen ningún compromiso con la ciudadanía”.

“Hay algunos actores que le faltan el respeto a la gente de Pozos, que fue algo bastante complicado, juntar el 25% de firmas pertenecientes a un padrón electoral no es una labor sencilla, es algo verdaderamente complicado y esa parte es la que a nosotros nos tiene motivados, las consideraciones de las personas que están detrás de un escritorio haciendo análisis, que no conocen el territorio, que no platican con la gente y que no ven sus necesidades, las escuchamos con mucho respeto, pero nosotros en este momento estamos muy comprometidos con la gente de Pozos para sacar adelante su petición”, concluyó.