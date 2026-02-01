Albergan a indigentes por el frío

Derivado de los efectos del frente frío número 32, así como de la masa de aire ártico asociada, que genera un descenso considerable de la temperatura y rachas de viento en San Luis Potosí, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través del DIF Municipal y la Dirección Municipal de Protección Civil, mantiene de manera permanente acciones preventivas y de atención dirigidas a la protección de la población.

En este contexto, la Dirección Municipal de Protección Civil informa que, al día de hoy, el Albergue Invernal ha registrado 864 pernoctas de personas en situación de calle, brindando abrigo, atención médica básica, ropa, alimentos, bebidas calientes y un espacio digno y seguro para resguardarse del frío.

Asimismo, los recorridos preventivos encabezados por el personal operativo de Protección Civil Municipal continúan realizándose de manera permanente, con el objetivo de invitar y resguardar a personas en situación de vulnerabilidad, reforzando la atención oportuna ante las condiciones climáticas adversas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad y el bienestar de los sectores más vulnerables ante condiciones climáticas adversas.

