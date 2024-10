Alcalde: ciudad decidirá desnivel en El Saucito

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dejó en claro que la decisión de construir el paso a desnivel junto al templo de El Saucito será “una decisión de la ciudad” y no solamente de un barrio o de un grupo específico de personas.

Sin embargo, reiteró la importancia de lograr el consenso ya no del 100 por ciento pero sí de la mayoría de las y los integrantes del grupo “Saucito Unido” con el fin de evitar enfrentamientos violentos como los que hubo a mediados de julio del año pasado.

“Este grupo es el que se ha opuesto en las tres ocasiones en las que se ha intentado, no es el grupo que tome la decisión en El Saucito, porque además no es una decisión de El Saucito, sino que es una decisión de la ciudad porque beneficia a todos.

“Sin embargo, las últimas decisiones fueron muy tensas e incluso violentas y yo no quiero que vuelva a suceder eso, yo estoy buscando no el 100 por ciento del consenso de ellos, sino de la mayoría y eso lo saben ellos, para no tener problemas violentos. La última vez que se intentó esto hubo gente lesionada, gente que fue al hospital y yo a toda costa estoy evitando la violencia en todo mi ejercicio de gobierno”, explicó el alcalde en entrevista.

Afirmó que el diálogo con Saucito Unido “va por muy buen camino. En este momento, la mayoría quiere el paso a desnivel basado en un proyecto de imagen y mejora urbana de El Saucito en el que yo estoy totalmente de acuerdo. Cuidaremos mucho el templo y algo en lo que me he comprometido y lo reitero: cuidaremos la ruta procesional y no sólo eso, sino que habrá que mejorarla y promoverla”.

Con base en estas premisas, concluyó el edil, “me parece que el desnivel junto a El Saucito podría ser un hecho en el 2025”.