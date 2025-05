Alcalde de la capital pide respeto para la ciudad a senadora

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que las intervenciones viales realizadas por la Senadora Ruth González en la ciudad deben ser consultadas ante el ayuntamiento para analizar su viabilidad.

Esto luego de que la senadora por el Partido Verde Ecologista de México, ha informado sobre la gestión para colocar boyas y otro tipo de señaléticas viales en diversas calles de la capital potosina.

“La senadora Ruth González puede intervenir en la ciudad cuando ella lo desee, pero hay cuestiones técnicas que necesariamente hay que comunicarle al ayuntamiento, un tope mal puesto genera accidentes, tráfico y no observar al peatón”, así lo expresó el edil capitalino.

Afirmó que ante esta situación existe un orden constitucional que dicta la jurisdicción y facultades de los diversos actores políticos, y puntualizó que hasta el momento la senadora no se ha coordinado con el ayuntamiento para esta clase de intervenciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El hecho de ser Senadora de la República no le autoriza a poner boyas, me las puede pedir a mí y yo las pongo, porque ese el espíritu del ayuntamiento escuchar a los representantes ciudadanos, y si ella quiere inaugurarla y ponerlas y todo, lo que no se puede es pintar de verde, porque los colores son señales oficiales”.

Ejemplificó que en la avenida Himno Nacional se encuentra pintada de verde, cuando esto solo se coloca en espacios que corresponden a los parquímetros, por lo que adelantó que ya se planteó cambiar los colores de esos espacios.

“Entonces vamos a hacer un llamado para seguir siendo respetuosos, yo no quiero romper políticamente con nadie, pero yo creo que llegó el tiempo de que ya porque también yo creo que esta ciudad merece respeto”.