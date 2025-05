Galindo buscará a Zermeño para resolver adeudo de predial de la UASLP

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que buscará al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño para tratar el tema del adeudo de 29.5 millones de pesos del impuesto predial con el ayuntamiento capitalino, aunque señaló que existe la confianza para resolver la situación mediante el diálogo.

"Tengo un gran diálogo con la UASLP, no tenemos ningún problema; sin embargo, a veces hay necesidad de acudir a un tribunal, yo me propuse esta semana de buscar al rector y dialogarlo con él, no tenemos ningún tipo de conflicto de fondo", así lo señaló el edil capitalino.

Refirió que consideran que existe una disposición normativa que exime de responsabilidad a los centros universitarios, puntualizó que revisarán el mencionado marco normativo y se mostró optimista de alcanzar un acuerdo con la máxima casa de estudios.

"Si hay un litigio, pero creo que se puede arreglar por la vía de la comunicación".

Añadió que si existen empresas que se encuentran en esta clase de situación aunque no especifico el número, tales como la Minera México, Galindo Ceballos afirmó que esta mantiene un adeudo, un acumulado cercano a los 300 millones de pesos, en la cual no hay ninguna justificación para no pagar el predial.

"La UASLP tiene una justificación fiscal que las vamos a revisar, la Minera México no tiene ninguna, son tres años acumulados de predial". Finalmente, explicó que el ayuntamiento ya abatió la cartera vencida del predial, pues consideró que esta no supera el 10 por ciento de 400 mil fuentes.