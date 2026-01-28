logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde de SLP arranca Ecología Táctica 2026

Es una acción conjunta de ciudadanos y gobierno para la recuperación de un espacio

Por Redacción

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde de SLP arranca Ecología Táctica 2026

En la colonia Villa Campestre, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la primera intervención del año de Ecología Táctica dentro del programa Capital al 100, transformando un predio abandonado en la calle Villanueva. El Presidente Municipal enfatizó que el éxito de estas acciones radica en el trabajo conjunto: "La clave no es sólo que vengamos nosotros, sino que es un mecanismo para activar gobierno y comunidad juntos". 

La jornada, edición 467 de Capital al 100, respondió directamente a solicitudes de vecinas y vecinos para recuperar el espacio. social. El Alcalde Enrique Galindo reconoció el esfuerzo diario del personal operativo del Ayuntamiento y el apoyo de la empresa Red Ambiental, a quienes calificó como los que "se la rifan todos los días" para mejorar la ciudad. 

Destacó que iniciativas como Capital al 100, Ecología Táctica, Domingo de Pilas y Alumbrado Táctico han impulsado resultados concretos, como el posicionamiento de San Luis Potosí como la segunda ciudad mejor iluminada del país y la segunda en mantenimiento de parques y jardines, según datos recientes del INEGI.

El Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, detalló que durante 2025 el programa Ecología Táctica se aplicó en seis puntos distintos de la Capital, consolidándose como una estrategia efectiva para recuperar espacios públicos, combatir la acumulación de basura y mejorar el entorno urbano de manera inmediata y participativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con estas intervenciones, el Gobierno Municipal refuerza su modelo de gobernanza cercana, donde las peticiones ciudadanas son el origen de las acciones y la colaboración es el motor principal de los cambios visibles en la ciudad.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Extorsión podría castigarse hasta con 40 años de cárcel en SLP
    Extorsión podría castigarse hasta con 40 años de cárcel en SLP

    Extorsión podría castigarse hasta con 40 años de cárcel en SLP

    SLP

    Redacción

    El Ejecutivo estatal alista una iniciativa para equiparar la extorsión con el secuestro

    Becene entrega nuevos docentes al sistema educativo
    Becene entrega nuevos docentes al sistema educativo

    Becene entrega nuevos docentes al sistema educativo

    SLP

    Pulso Online

    Concluyen su formación profesional

    Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP
    Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP

    Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP

    SLP

    El Universal

    Fue reportado desaparecido en Lomas 3ª Sección.

    Placas mundialistas avanzan en el Congreso
    Placas mundialistas avanzan en el Congreso

    Placas "mundialistas" avanzan en el Congreso

    SLP

    Pulso Online

    Propuesta del Ejecutivo fue avalada en comisión.