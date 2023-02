Alcalde de Valles deberá disculparse

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ordenó al alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar reparar de forma integral el daño ocasionado a un periodista, contra quien José Gómez Faisal, titular de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) realizó comentarios denigratorios.

Además, la CEDH le instruyó a emitir una disculpa pública institucional a favor del afectado y tenerla disponible en el sitio web oficial de la dependencia; capacitar al personal directivo del DAPAS sobre el correcto ejercicio del servicio y el respeto a los derechos humanos; y determinar la responsabilidad administrativa de José Gómez Faisal.

Francisco José Gómez Faisal, titular de la DAPAS de Ciudad Valles, hizo declaraciones denigratorias en su perfil de Facebook, en contra de un comunicador que publicó información sobre incrementos en recibos de agua potable.

“Luego le mando un snicker, para que se le acabe tantito el hambre”, dijo el funcionario municipal.

Ello consta en la Recomendación 14/2022, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a David Armando Medina Salazar, alcalde de Ciudad Valles.

La víctima relató que en junio de 2022 publicó en la red social recibos del servicio de agua potable, alusivos a quejas de usuarios, así como los salarios de funcionarios de

la DAPAS.

Posterior a ello, en una entrevista José Gómez, reclamó que no podía decir nada, porque luego lo denunciaban ante Derechos Humanos.

“Mira, que digan lo que, mira, que si me van a acusar de daño moral, o sea, son unas nenas, no les puedes decir nada, por el amor de Dios, o sea, por favor, si los vatos pueden tirar por qué yo no les puedo decir”, expresó el directivo.

La CEDH determinó que cuando los comentarios son dirigidos a servidores públicos, la tolerancia debe ser mayor, toda vez que como funcionarios públicos están más expuestos a la crítica y esto se debe al interés público de las actividades que realiza.

Valoró que los comentarios atentan en contra del honor, la dignidad y la honra, pues en principio la autoridad responsable al llevar a cabo ese comunicado ante el medio de comunicación, genera lo que se conoce como juicio mediático, lo que ocasiona estigmas a las personas que sufren el acto y sobre la vida de sus familiares.