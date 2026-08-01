Alcalde E. Galindo anuncia alza salarial para empleados Mpales.

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En el marco del 49º Aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de la Capital, el alcalde Enrique Galindo anunció aumentos salariales escalonados de entre 14 y 2 por ciento para las y los trabajadores municipales, con mayores incrementos para quienes perciben menores ingresos. Precisó que los funcionarios de los primeros niveles quedan excluidos de este beneficio.

Ante miles de trabajadores, el presidente municipal informó que, además del aumento salarial, aprobado ya en Comisiones, el Gobierno de la Capital realizará una revisión del servicio médico para efectuar los ajustes que sean necesarios y otorgará un nuevo paquete de jubilaciones antes de que concluya el año.

Enrique Galindo refrendó su compromiso con las y los trabajadores municipales, a quienes reconoció por su labor diaria para mantener a San Luis Capital en las mejores condiciones y fortalecer los servicios que recibe

la ciudadanía.

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Durante la conmemoración, el alcalde reconoció la labor del dirigente sindical, J. Guadalupe Valencia, por su gestión en favor de las y los agremiados, y entregó reconocimientos y estímulos económicos a quienes cumplieron 20, 25 y 30 años de servicio en el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Por su parte, J. Guadalupe Valencia Contreras destacó que el sindicato, desde 1977, ha trabajado por el bienestar de sus agremiados, a quienes calificó como "lo más valioso de la estructura municipal". Asimismo, señaló que Enrique Galindo ha demostrado con acciones concretas su disposición para atender las necesidades de las y los trabajadores municipales.