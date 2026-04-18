logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde EGC arranca rehabilitación de pozo

Se busca recuperar su capacidad y mejorar el abasto en Mesa de Conejos

Por Redacción

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde EGC arranca rehabilitación de pozo

Durante la jornada 537 del programa Capital al 100, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio inicio a la rehabilitación del pozo en la comunidad Mesa de Conejos, con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable a las familias de la zona y de la localidad de Insurgentes.

El presidente municipal destacó que, aunque su administración ha realizado más de 220 obras, las más importantes son las que atienden necesidades básicas como el acceso al agua. En este sentido, explicó que el pozo ha perdido capacidad por falta de mantenimiento, al pasar de producir hasta 5 litros por segundo a solo 2, por lo que con su rehabilitación se busca recuperar su rendimiento.

Asimismo, informó que la intervención requerirá una inversión aproximada de 700 mil pesos y podría quedar concluida en un plazo de 15 días. Durante el arranque, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos también instruyó el desarrollo de un proyecto para la red de agua potable, con el fin de atender de manera integral las necesidades hídricas de la comunidad. Con estas acciones, se prevé beneficiar a más de mil familias de ambas localidades, quienes por años han enfrentado problemas en el acceso al agua.

Finalmente, reiteró su compromiso de resolver los temas del agua en la zona, y continuar trabajando en coordinación con autoridades de otros niveles de gobierno  para garantizar este servicio esencial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cancelan concierto de Ángeles Negros en SLP; fans se quedan sin explicación
    Cancelan concierto de Ángeles Negros en SLP; fans se quedan sin explicación

    Cancelan concierto de Ángeles Negros en SLP; fans se quedan sin explicación

    SLP

    Redacción

    Fans denuncian falta de aviso y claridad

    Acuerdan alza salarial en GM y evitan huelga
    Acuerdan alza salarial en GM y evitan huelga

    Acuerdan alza salarial en GM y evitan huelga

    SLP

    Martín Rodríguez

    Más de 7 mil trabajadores recibirán alza del 11 por ciento

    SSPC respalda aumento a policías municipales
    SSPC respalda aumento a policías municipales

    SSPC respalda aumento a policías municipales

    SLP

    Redacción

    Jesús Juárez afirma que impacta en seguridad

    Refuerzan prevención de alcohol en jóvenes
    Refuerzan prevención de alcohol en jóvenes

    Refuerzan prevención de alcohol en jóvenes

    SLP

    Redacción

    Buscan reducir consumo entre estudiantes