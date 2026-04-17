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TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

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CELEBRAN SU MATRIMONIO

EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Macarena Villasuso Villanueva y Andrés de los Santos Pizzuto unieron sus vidas en matrimonio, en una sobria ceremonia.

Sus papás: Armando Villasuso y Marianela Villanueva Ponce, y Marcelo de los Santos Anaya testificaron el enlace.

Estuvieron los hermanos de los novios, seres queridos y amistades cercanas, en la cálida celebración.

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de amor y fidelidad y se dieron el "Sí acepto".

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Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.

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