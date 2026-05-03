Alcalde EGC inicia la Feria del Taco

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos inauguró la primera Feria Municipal del Taco, un evento que reúne a más de 50 taquerías en la Alameda Juan Sarabia, consolidándose como un espacio para promover la gastronomía local y fortalecer la economía de pequeños y medianos negocios del sector alimenticio.

Durante el arranque, el alcalde destacó que esta iniciativa fue organizada desde semanas atrás por la Dirección de Turismo Municipal en coordinación con el regidor Jorge Zavala, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un evento atractivo que enaltezca uno de los platillos más representativos de México. Subrayó que desde la mañana de este sábado se registró una importante afluencia de visitantes.

Galindo Ceballos señaló que en esta feria no solo participan taqueros de la capital potosina, sino también expositores provenientes de municipios cercanos como Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, lo que amplía la oferta gastronómica y fortalece la integración regional en este tipo de actividades.

El edil resaltó que, además de la venta de alimentos, se organizaron concursos como el de las mejores salsas y los mejores tacos al pastor, lo que añadió un elemento de competencia y convivencia entre los participantes.

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Y afirmó que el éxito de esta primera edición abre la puerta para que la Feria Municipal del Taco se consolide como una tradición anual en San Luis Potosí, participan en este evento gastronómico que busca impulsar la economía local y promover la