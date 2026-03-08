Alcalde Galindo Ceballos refuerza protección animal
El Presidente Municipal entregó motocarros a recolectores voluntarios de residuos
El alcalde Enrique Galindo encabezó una nueva entrega de motocarros adaptados para la recolección de residuos, con los que se sustituyen los antiguos carretones de tracción animal que todavía operaban en algunas partes de la zona urbana, con lo que además de promover el bienestar animal, se hace más rápido y eficiente el servicio que prestan los recolectores voluntarios.
En la entrega de los modernos vehículos, el Presidente Municipal pidió a quienes poseen caballos, burros o mulas que, en vista de que ya no los van a usar para jalar los carretones, y algunos de estos animales ya se encuentran en malas condiciones de salud, que los entreguen al Gobierno Municipal, que se encargará de darles la alimentación y cuidados necesarios.
Asimismo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció la labor que han prestado a la ciudad los recolectores particulares durante muchos años, pero señaló que las condiciones ahora son diferentes, porque se da la importancia debida a la protección animal y es indispensable agilizar el servicio de recolección.
A nombre de la Unión de Recolectores Benito Juárez, la dirigente de esta organización, Yuridia Nahomi Damián Hernández, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal para que puedan seguir desempeñando su trabajo, pero en condiciones más dignas y con mayor eficiencia.
