logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde Galindo Ceballos refuerza protección animal

El Presidente Municipal entregó motocarros a recolectores voluntarios de residuos

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde Galindo Ceballos refuerza protección animal

El alcalde Enrique Galindo encabezó una nueva entrega de motocarros adaptados para la recolección de residuos, con los que se sustituyen los antiguos carretones de tracción animal que todavía operaban en algunas partes de la zona urbana, con lo que además de promover el bienestar animal, se hace más rápido y eficiente el servicio que prestan los recolectores voluntarios.

En la entrega de los modernos vehículos, el Presidente Municipal pidió a quienes poseen caballos, burros o mulas que, en vista de que ya no los van a usar para jalar los carretones, y algunos de estos animales ya se encuentran en malas condiciones de salud, que los entreguen al Gobierno Municipal, que se encargará de darles la alimentación y cuidados necesarios.

Asimismo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció la labor que han prestado a la ciudad los recolectores particulares durante muchos años, pero señaló que las condiciones ahora son diferentes, porque se da la importancia debida a la protección animal y es indispensable agilizar el servicio de recolección.

A nombre de la Unión de Recolectores Benito Juárez, la dirigente de esta organización, Yuridia Nahomi Damián Hernández, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal para que puedan seguir desempeñando su trabajo, pero en condiciones más dignas y con mayor eficiencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aplicarán operativo vial por fiesta del Señor del Saucito
    Aplicarán operativo vial por fiesta del Señor del Saucito

    Aplicarán operativo vial por fiesta del Señor del Saucito

    SLP

    Pulso Online

    Habrá cierres en Fray Diego de la Magdalena.

    Clausuran Soriana, Sodimac e IHOP en SLP por falta de licencias
    Clausuran Soriana, Sodimac e IHOP en SLP por falta de licencias

    Clausuran Soriana, Sodimac e IHOP en SLP por falta de licencias

    SLP

    Redacción

    Negocios sin licencia vigente, según Comercio municipal

    Gallardo: tren de pasajeros tendría seis estaciones en SLP
    Gallardo: tren de pasajeros tendría seis estaciones en SLP

    Gallardo: tren de pasajeros tendría seis estaciones en SLP

    SLP

    Pulso Online

    Proyecto federal prevé paradas en seis municipios.

    "Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia
    "Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia

    "Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia

    SLP

    Redacción

    Consejo Nacional aprueba acuerdos organizativos.