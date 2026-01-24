Alcalde Galindo consolida a San Luis ciudad líder, en la Fitur

MADRID, España.- El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como histórica y sumamente productiva la presencia de la capital potosina en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Durante su gira de trabajo por la capital española, el edil destacó que se desahogó una agenda de altísimo valor para la ciudad, consolidando alianzas estratégicas y manteniendo una colaboración estrecha y constante con la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, con el fin de alinear los esfuerzos de promoción de San Luis Potosí con la estrategia nacional de México.

"Estamos muy contentos porque, por primera vez, San Luis Capital contó con un espacio propio para recibir a grandes empresas y cerrar negocios que benefician directamente a nuestros empresarios potosinos", afirmó el alcalde Galindo. Señaló que en esta quinta participación consecutiva, se superaron las 300 citas de negocios, logrando acuerdos que permitirán atraer inversión y flujo de visitantes internacionales, además de proyectar la riqueza del mezcal y la gastronomía potosina a través de eventos de alto nivel con chefs de talla mundial.

En el ámbito de la especialización turística, el presidente municipal confirmó que la ciudad ratificó su vocación líder en nichos específicos, fortaleciendo su adhesión a la Red Mundial de Turismo Religioso y consolidando su papel como fundadora de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, que ha crecido de 6 a 30 municipios integrantes: "También presentamos una exposición fotográfica estratégica en conjunto con las Ciudades Patrimonio, que posiciona nuestra belleza arquitectónica ante compradores potenciales de viajes hacia México", detalló el munícipe.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos enfatizó el orgullo que representa que San Luis Capital sea reconocida tres veces por la UNESCO, un distintivo que se promovió con fuerza ante el mercado europeo. Asimismo, resaltó la proyección de la ciudad como destino turístico para la Copa del Mundo 2026 y la presentación de la Carrera Panamericana, eventos que colocan a San Luis en la mira del deporte global: "España es el país invitado para nuestro próximo Festival San Luis en Primavera, y hemos detectado un interés extraordinario por parte de los españoles para visitarnos este año", además de que se consolidó el hermanamiento con la ciudad de Sevilla.

