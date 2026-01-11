Alcalde Galindo inicia 2026 con rehabilitaciones en calles de El Mezquital

El Presidente Municipal inició las obras de construcción integral de las calles Primera y Tercera Cerrada de la Segunda Privada de Irapuato, las primeras que inician este año, que además de pavimentación incluyen drenaje, red de agua potable, banquetas y alumbrado público, para mejorar la calidad de vida de las familias.

Con el inicio de los trabajos de pavimentación y rehabilitación integral en las calles Primera y Tercera Cerrada de la Segunda Privada de Irapuato, en la colonia El Mezquital, el Gobierno Municipal de San Luis Capital dio arranque a la primera obra pública del año 2026, en un acto encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien destacó la importancia de este proyecto para las y los vecinos de la zona.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos subrayó que esta intervención marca el inicio de un nuevo año de intenso trabajo en materia de infraestructura urbana, dentro de un programa que ya supera las 100 acciones realizadas en distintos puntos de la ciudad. "Esto manda una señal clara de que la obra pública con sentido social es lo más importante", afirmó.

El Alcalde resaltó que las obras que impulsa su administración son integrales, ya que incluyen pavimentación, drenaje, red de agua potable, banquetas, alumbrado público y arbolado, con el objetivo de mejorar de manera permanente la calidad de vida de las familias beneficiadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Enrique Galindo enfatizó que el gobierno de la capital mantiene un ritmo constante de trabajo, al sumar ya 451 días consecutivos del programa "Capital al 100" con obras iniciadas y entregadas, "no paramos y vamos a seguir cumpliendo", aseguró ante las y los vecinos.

A nombre de las y los vecinos de El Mezquital, Juana Flores Pérez, integrante del comité de obra, agradeció al Alcalde por estas rehabilitaciones viales de gran beneficio para la población y reconoció la calidad de los trabajos que ha realizado el Gobierno de la Capital en la zona norte de la ciudad.