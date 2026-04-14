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Alcalde Galindo instalará drenaje en Tierra Blanca

Durante Capital al 100 anunció la regularización de tomas de agua en San Juan de Guadalupe

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde Galindo instalará drenaje en Tierra Blanca

En el marco de la jornada 534 del programa Capital al 100, en la fracción de Tierra Blanca, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, encabezó una visita a una zona con rezago histórico en infraestructura sanitaria, donde se comprometió a intervenir de manera inmediata con un proyecto integral de drenaje sanitario, el cual aseguró ya está contemplado como un compromiso de su administración.

En paralelo, el presidente municipal solicitó avanzar en la regularización de tomas de agua para garantizar un servicio adecuado y evitar complicaciones derivadas de conexiones irregulares. También instruyó iniciar de forma urgente un programa de desazolve en viviendas que cuentan con fosas sépticas, con el objetivo de evitar el derramamiento de aguas negras. 

Para ello, pidió realizar un sondeo inmediato de las acciones necesarias, en coordinación con vecinos y comités ciudadanos, a fin de que los trabajos comiencen en el transcurso de esta misma semana. Subrayó que esta medida es prioritaria por tratarse de un tema de salud pública, especialmente por la presencia de niñas y niños en la zona.

Además, el Alcalde Galindo Ceballos pidió desarrollar el proyecto de pavimentación para la calle Fuente de Hércules, con el objetivo de iniciar de manera gradual la mejora urbana en el sector. Adelantó que regresará para supervisar avances y presentar los alcances técnicos y financieros de las obras.

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