Alcalde le ofrece diálogo a ciclistas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que las puertas del diálogo están abiertas para abordar con colectivos ciclistas el proyecto municipal de ciclovías para el trienio 2024 – 2027 e invitó a los interesados a conocer la propuesta antes de ampararse contra cualquier cambio.

“Las puertas están abiertas para dialogar con los colectivos, tengo una solicitud de audiencia que vamos a desahogar esta misma semana para escucharlos, a mí me interesa convencerlos de que las decisiones que se están tomando en todas las ciclovías son pensando en los ciclistas, en que no haya accidentes y mucho menos mortandad”, dijo el edil en entrevista.

Invitó a las y los integrantes de los colectivos ciclistas a que conozcan los detalles de la nueva ciclovía que se tiene pensada para la avenida Venustiano Carranza “así como la tenemos pensada nosotros, con iluminación, con el carril bien confinado, con seguridad para ellos, con semáforos. Se trata de otro nivel de ciclovía”.

En otras calles y avenidas de la capital, dijo, “la implementación de ciclovías no requerirá nada más que cultura vial, tanto de parte de los automovilistas como de los ciclistas, como sucede ya en la Ciudad de México, con señalética perfectamente armonizada, velocidades permitidas de no más de 30 kilómetros por horas e incluso multas de dos mil 500 pesos para el conductor que no respete al ciclista”.

Ekl presidente municipal Galindo Ceballos concluyó que en la nueva dinámica de cultura vial deberán entrar todos los actores de la movilidad urbana, especialmente el transporte público de camiones y taxis.