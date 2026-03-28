Alcalde respalda tradición histórica del Callejón del Buche

El presidente municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó el tradicional recorrido por el Callejón del Buche este Viernes de Dolores, una de las expresiones culturales más emblemáticas y antiguas de la ciudad, con más de un siglo de historia. En este sitio se colocan más de 400 altares dedicados a la Virgen de Dolores, tradición que marca el inicio de las celebraciones religiosas y culturales de Semana Santa en el Barrio de Santiago.

Durante el recorrido, el alcalde Enrique Galindo señaló que esta tradición supera los 127 años de historia, por lo que reconoció el esfuerzo de las y los vecinos por mantenerla viva como parte esencial de la identidad potosina. Destacó que desde el Ayuntamiento se ha impulsado su preservación al considerarla una manifestación histórica relevante, incluso documentada dentro del turismo religioso.

Añadió que, durante cinco años consecutivos de su administración, ha acudido a este recorrido y ha respaldado su organización: "Vamos a seguir apoyando estas tradiciones que reúnen a familias, visitantes y fortalecen la identidad de San Luis Capital", expresó.

Por su parte, el director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que el Callejón del Buche se consolida como una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad. Señaló que, como cada año, el Ayuntamiento ha trabajado de la mano con los habitantes del lugar para preservar esta festividad. "Mantener viva esta tradición permite fortalecer nuestra identidad cultural y proyectarla a visitantes y nuevas generaciones", indicó.

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En el evento acompañaron al alcalde la directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga; así como la promotora cultural Olga Susana Centeno Rico. Cabe recordar que la colocación de los Altares de Dolores se realiza cada Viernes de Dolores, fecha que recuerda los siete dolores de la Virgen María, y que en el Callejón del Buche —declarado Patrimonio Cultural del Municipio en 2022— se mantiene viva esta tradición mediante la participación activa de

sus habitantes.